Турнир по смешанным единоборствам собрал бойцов из пяти стран на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Бойцы из Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, Камеруна, Украины и России стали участниками турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global на Ставрополье. Турнир открылся в пятницу в Георгиевске, сообщила пресс-служба губернатора края.

"В Георгиевске открылся международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. Его участниками стали 16 бойцов из России, Украины, Камеруна, ОАЭ, Сербии. В ходе турнира состоятся восемь поединков", - говорится в сообщении.

В рамках турнира впервые пройдет борьба за Кубок губернатора Ставропольского края по смешанным единоборствам. "Пусть все больше людей узнает Ставрополье благодаря ярким зрелищным событиям, которые проводятся на нашей земле. И пусть спорт помогает развиваться нашему краю и всей стране", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

За Кубок губернатора будут бороться чемпион Европы и мира Владимир Минаев, а также чемпион Европы по джиу-джитсу Дмитрий Минаков и другие титулованные спортсмены. Мероприятие проводится при поддержке правительства Ставропольского края, министерства туризма и оздоровительных курортов региона, администрации Георгиевского городского округа.