Путин: "Президентские состязания" доказывают, что спорт объединяет людей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям спортивных соревнований школьников "Президентские состязания". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Такие яркие мероприятия, как ставшие уже традиционными "Президентские состязания" - с насыщенной культурной, образовательной, конкурсной программой, - играют огромную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют популяризации активного образа жизни среди школьников и молодежи, убедительно доказывают, что спорт объединяет людей, делает их сильнее, закаляет характер и волю", - говорится в телеграмме.

Президент уверен, что участники получат ценный опыт, смогут научиться работать в команде, а также встретятся с известными спортсменами и деятелями культуры.

Всероссийский этап соревнований школьников "Президентские состязания" проходит с 4 по 24 сентября в селе Сукко Краснодарского края. В нем принимают участие около 2 тыс. учащихся из 80 регионов.

Соревнования "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" являются самыми массовыми спортивными мероприятиями в России. Они проводятся с 2010 года по указу главы государства. В соревнованиях принимают участие команды классов общеобразовательных организаций и команды школ, состоящие из учеников одной общеобразовательной организации.