Около 400 болельщиков поддержат сборную России по футболу в матче с шотландцами

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Порядка 400 болельщиков сборной России по футболу ожидается на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в администрации стадиона "Хэмпден Парк".

Матч Шотландия - Россия начнется в пятницу в 21:45 мск.

"На игре ожидается около 32 тыс. болельщиков, включая около 400 болельщиков сборной России", - рассказали в администрации.

Сборная России занимает второе место в группе I, имея девять очков. Сборная Шотландии занимает в группе четвертое место с шестью очками.