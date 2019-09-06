Илья Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера клуба КХЛ "Металлург"

ТАСС, 6 сентября. Бывший тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В пятницу "Металлург" уступил дома подольскому "Витязю" со счетом 0:2 в матче. Магнитогорский клуб одержал лишь одну победу в трех стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ, когда в домашней встрече была обыграна череповецкая "Северсталь" (4:2).

"Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга". Новым главным тренером станет Илья Воробьев. В остальных позициях тренерский штаб команды мастеров изменений не претерпевает", - говорится в сообщении.

50-летний Яндач занимал пост главного тренера "Металлурга" с 17 апреля 2017 года. Ранее он возглавлял сборную Чехии, а также руководил чешскими клубами "Спарта" и "Лев".

Воробьеву 44 года, специалист был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, на чемпионате мира - 2018 национальная команда дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от сборной Канады в овертайме со счетом 4:5. 1 июня Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной, также возглавив петербургский СКА.

На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира. Воробьев входил в тренерский штаб "Металлурга" с мая 2012 года, в октябре 2015-го он был утвержден главным тренером. Воробьев привел клуб к победе в Кубке Гагарина в 2016 году, а в сезоне-2016/17 дошел с командой до финала, где проиграл СКА.