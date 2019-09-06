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КХЛ

Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак" в овертайме

Победную шайбу забросил Юусо Хиетанен
Игроки "Спартака" Александр Хохлачев (слева), Артем Федоров (третий слева) и "Динамо" Микс Индрашис (второй слева) и Андре Петерссон (справа) Михаил Александров/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Александр Хохлачев (слева), Артем Федоров (третий слева) и "Динамо" Микс Индрашис (второй слева) и Андре Петерссон (справа)
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило столичный "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен (17-я и 63-я минуты), Михал Чайковски (54) и . У проигравших отличились Яков Рылов (12) и Патрик Хёрсли (55). Защитник "Динамо" Хиетанен набрал 201-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ, на его счету 63 заброшенные шайбы и 138 результативных передач в 429 матчах. Кроме того, первая шайба Хиетанена стала 100-й заброшенной в ворота "Спартака" игроками "Динамо".

"Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ, ранее москвичи обыграли нижегородское "Торпедо" (3:2) и минское "Динамо" (3:2). "Спартак" на старте регулярного чемпионата сумел одержать лишь одну победу, впервые с 2013 года обыграв в гостях ярославский "Локомотив" (5:2).

В следующем матче 9 сентября "Динамо" на выезде сыграет с подольским "Витязем", а "Спартак" днем ранее на домашней площадке примет минское "Динамо".

Результаты других матчей игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 5:2; "Металлург" (Магнитогорск) - "Витязь" - 0:2; "Локомотив" - "Торпедо" - 3:4; "Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:5.

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