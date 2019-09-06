Футболисты сборной России одержали победу над шотландцами в матче отбора ЧЕ-2020

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Шотландии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" в присутствии 32 432 зрителей.

В составе сборной России мяч забил Артем Дзюба (40-я минута), у шотландцев отличился Джон Макгинн (11). На 59-й минуте встречи голом в свои ворота отметился шотландский защитник Стивен О'Доннелл.

Дзюба, который провел 10-й матч в качестве капитана национальной сборной, забил 21-й мяч в 37 официальных играх в составе команды. По этому показателю он сравнялся с Романом Павлюченко (21 гол в 51 матче). Выше в списке бомбардиров национальной сборной России располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов, 71 матч) и Александр Кержаков (30 голов, 91 матч).

Сборные России и Шотландии встретились в третий раз в истории. Ранее они провели две игры в рамках отбора на чемпионат Европы - 1996, оба раза сыграв вничью (1:1, 0:0). Российская команда впервые с 7 июня 2015 года одержала волевую победу в основное время. Тогда сборная России, которую тренировал итальянец Фабио Капелло, проигрывая по ходу товарищеского матча со счетом 1:2 команде Белоруссии, одержала победу (4:2).

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Казахстана на стадионе в Калининграде, сборная Шотландии на домашнем поле встретится с командой Бельгии, обе игры пройдут 9 сентября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Давление от шотландцев с первых минут

Сборная Шотландии с первых минут попыталась задавить российскую команду, нанеся два удара по направлению ворот Гилерме уже на первой минуте, но ни один из них не таил реальной угрозы. Гости ответили выстрелами в исполнении Юрия Жиркова и капитана команды Дзюбы. Британцы прервали этот всплеск активности при отчаянной поддержке трибун арены "Хэмпден Парк", которые встречали любое удачное действие своей команды оглушительными аплодисментами. Долгий контроль мяча игроками команды Станислава Черчесова, напротив, сопровождал свист.

Хозяева поля могли открыть счет уже на 9-й минуте игры, но О`Доннелл с близкого расстояния не смог переиграть Гилерме. Но уже пару минут спустя Макгинн подкараулил ошибку вратаря российской сборной и вывел хозяев вперед - 1:0. Пропущенный мяч не сказался на игре гостей, которые продолжили искать счастье в атаке. Несколько неплохих полумоментов национальная команда создала при активном участии Дзюбы, Жиркова и Александра Головина.

Шотландцы попытались сыграть на контратаках, но их выпады были не особо острыми. Атаковавший через правый фланг Алексей Ионов выполнил прострел на Головина, тому не дали развернуться, но мяч отскочил к Дзюбе, который восстановил равенство в счете. Тут настала очередь российских болельщиков, которых на трибунах стадиона было около 400, затянуть "Катюшу".

Напряженная концовка

Второй тайм начался с курьезной ситуации - в перерыве Дзюба забыл надеть капитанскую повязку, тут же получив выговор от резервного арбитра. В первой же паузе врач сборной Эдуард Безуглов передал форварду этот символ лидерства. Сама игра продолжила развиваться по сценарию второй половины первого тайма - россияне чаще шли в атаку, но до завершающего удара дело не доходило, либо судейская бригада из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом фиксировала положение "вне игры".

Хозяева поля долгое время вовсе не могли довести мяч до штрафной площади российской команды. Преимущество гостей нашло отражение на табло на 59-й минуте, когда Головин, здорово открывшись за спину защитникам, выполнил прострел вдоль ворот, а О`Доннелл в борьбе с Жирковым срезал мяч в свои ворота. После этого мяч еще по разу попал в перекладину и штангу ворот Дэвида Маршалла.

Но без моментов у ворот Гилерме второй тайм просто не мог пройти, все же статус хозяев поля обязывал шотландцев идти вперед. Первый удар по российским воротам на 68-й минуте нанес Райан Кристи, вратарь был надежен. Этот эпизод добавил шотландцам уверенности и желания как минимум свести матч к ничьей, а как максимум одержать трудовую победу.

Разница в один мяч сделала концовку встречи крайне напряженной. Хозяева перехватили инициативу, в следствие чего уже российские игроки практически перестали переходить на чужую половину поля. В последние пять минут Гилерме несколько раз выручил сборную России, даже несмотря на то, что в одном из эпизодов против него сыграли с нарушением правил. У команды Черчесова был шанс сделать счет 3:1, но выход трех россиян против одного шотландца не завершился голом.

К основному времени второго тайма было добавлено четыре минуты, в которые российская сборная сумела удержать волевую победу.