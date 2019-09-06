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Евро-2020

Жирков сомневался в возвращении в сборную России по футболу после игры с бельгийцами

Сборная России обыграла шотландцев в гостях со счетом 2:1
Юрий Жирков (в центре) Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Юрий Жирков (в центре)
© Григорий Дукор/ТАСС

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков сомневался, стоило ли ему выступать за национальную команду после матча с бельгийцами. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

Россияне в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020 обыграли шотландцев со счетом 2:1. 36-летний Жирков вынудил защитника сборной Шотландии Стивена О'Доннелла забить гол в свои ворота на 59-й минуте. Год назад Жирков объявил о завершении выступлении за сборную, однако вернулся в нее перед игрой с командой Бельгии (1:3), в которой принял участие.

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"У меня были сомнения, стоило ли возвращаться в сборную после того, как из-за меня мы получили пенальти с бельгийцами на [Эдене] Азаре. Но сейчас все нормально, и если вызывают, то надо выходить и играть. Многие игроки и в 37 лет становятся лучшими бомбардирами - это не предел", - сказал Жирков.

Победный гол был забит во втором тайме. "Мы пропустили в начале, надо было отыграться до перерыва, что мы и сделали. В начале второго тайма мы поняли, что можем убегать, доминировать. Было много моментов, и плохо, что не все из них реализовали", - отметил он.

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Казахстана на стадионе в Калининграде 9 сентября.

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