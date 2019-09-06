Тихонов: футболисты сборной России проявили хладнокровие после гола шотландцев

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты сборной России проявили хладнокровие после пропущенного гола от команды Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной России Андрей Тихонов.

Россияне в гостях обыграли сборную Шотландии со счетом 2:1. На 11-й минуте счет в матче открыл шотландец Джон Макгин.

"Напор шотландцев на первых минутах сказался, наши показали не слишком удачное начало, - сказал Тихонов. - Маринато Гилерме ошибся в случае с первым голом, но затем он исправился, здорово сыграл в этой встрече. Наша сборная хороша выглядела во втором тайме, могла забить еще в его начале, Алексей Ионов отдал великолепнейший пас на Александра Головина перед вторым голом (на 59-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Стивен О'Доннелл - прим. ТАСС). Так что сегодня победа заслуженная и уверенная, все футболисты сборной России выглядели достойно."

Бывший футболист сборной России отметил прогресс в игре российской команды. "Сборная смогла перестроиться после пропущенного мяча, правильно отреагировала на результат. Команда проявила хладнокровие и добилась нужного результата", - отметил Тихонов.

После пяти матчей россияне занимают второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

В следующем туре 9 сентября сборная России проведет матч против команды Казахстана на стадионе в Калининграде.