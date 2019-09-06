Прядкин: гол Дзюбы стал ключевым в игре отборочного турнира Евро-2020 с шотландцами

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Гол, после которого футболисты сборной России сравняли счет, стал ключевым моментом отборочного матча чемпионата Европы против шотландцев. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Сборная России в Глазго обыграла команду Шотландии со счетом 2:1, одержав волевую победу. "Ключевым моментом, по моему мнению, был эпизод, когда мы сравняли счет - ребята успокоились, - сказал Прядкин. - Очень понравилось начало второго тайма, когда стали играть более агрессивно, комбинационно. Ребята молодцы, при той нагрузке, которая есть, они выдержали матч до конца".

"Я накануне говорил, что игра будет очень трудной, она такой и получилась. Очень важная победа для нас, наша команда проявила характер и выиграла этот матч. Теперь идем дальше", - добавил он.

Прядкин поделился впечатлениями о встрече с представителями Шотландской футбольной ассоциации и вспомнил про поддержку россиян в матче. "Мы видели их (шотландцев - прим. ТАСС) настрой. Здесь проходных матчей не бывает, у них в характере заложены бойцовские качества. Вы видели, как проходило сопротивление нашей сборной и сама игра", - сказал он.

"Атмосфера на стадионе была потрясающая, поддержка сумасшедшая. Отмечу, что мы сидели в ложе для VIP-гостей и неоднократно слышали "Россия, вперед!" и "Катюшу". Очень здорово, что здесь за нас болели", - добавил он.

Следующий матч в отборочном турнира сборная России проведет 9 сентября против команды Казахстана в Калининграде.