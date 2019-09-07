Надаль: Медведев является самым серьезным соперником для финала US Open

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев - наиболее опасный соперник для финала Открытого чемпионата США (US Open) и лучший игрок в мире по итогам завершившегося лета. Такое мнение высказал испанец Рафаэль Надаль, чьи слова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Надаль и Медведев встретятся в финале US Open. Матч пройдет 8 сентября, начало - 23:00 мск. 11 августа соперники играли друг с другом в финале турнира в Монреале. Тогда россиянин уступил со счетом 3:6, 0:6.

"Медведев делает поступательные шаги каждую неделю. У него было прекрасное лето, он выиграл турнир в Цинциннати, добрался до финалов в Монреале и Вашингтоне, а теперь и здесь. Этим летом Медведев показал лучшую игру среди всех, поэтому он является самым сильным соперником для финала. В решающей встрече турнира серии Большого шлема нельзя ждать чего-то иного", - сказал Надаль.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Также он стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда до финала дошел серб Новак Джокович. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. На нем выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.