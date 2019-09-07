Тренер Абрамян: отсутствие велогонщика Закарина в заявке на ЧМ связано с рельефом трассы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россиянин Ильнур Закарин не вошел в состав национальной команды для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе из-за рельефа трассы, на которой пройдут соревнования. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

В субботу Абрамян огласил окончательный состав команды на турнир, в который не вошел Закарин. Ранее велогонщик не был включен в состав сборной России на августовский чемпионат Европы, который проходил в голландском Алкмаре с 7 по 11 августа.

"Мы обсуждали с ним [Закариным] это [выступление на чемпионате мира], но ему надо соревноваться на трассах потяжелее. Это решение было вызвано рельефом трассы", - сказал Абрамян.

Закарин является бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет в графстве Северный Йоркшир с 22 по 29 сентября.