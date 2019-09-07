Бывший футболист "Анжи" Это'О объявил о завершении карьеры

Камерунец выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год. За команду он провел 73 матча в разных турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 16 передач.

ТАСС, 7 сентября. Бывший нападающий российского футбольного клуба "Анжи" камерунец Самюэль Это'О завершил спортивную карьеру. Об этом 38-летний игрок написал в своем аккаунте в Instagram.

"Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем", - написал Это'О.

Последним клубом камерунца был катарский "Катар СК". Это'О выступал также за испанские клубы "Реал", "Мальорка", "Барселона", "Леганес" и "Эспаньол", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Челси" и "Эвертон", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор". Он трижды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, дважды - обладателем Кубков Испании и Италии, Суперкубка Испании, по одному разу выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Камеруна он провел 118 матчей, в которых забил 58 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды. Вместе со сборной Это'О стал чемпионом Олимпийских игр (2000), двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Он четыре раза признавался игроком года в Африке.