"Спартак-2" крупно проиграл "Краснодару-2" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 7 сентября. Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Дублем отметился Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), один гол на счету Александра Черникова (62). "Спартак-2" потерпел третье подряд поражение в Олимп-ФНЛ, в последний раз клуб побеждал 20 августа в матче с красноярским "Енисеем" (2:0). "Краснодар-2" прервал трехматчевую серию без побед, в предыдущий раз краснодарский клуб обыгрывал московское "Чертаново" (2:1) 14 августа.

В турнирной таблице столичная команда занимает 10-е место, набрав после 12 матчей 15 очков, клуб из Краснодара поднялся на 15-ю строчку, в активе команды 12 очков. Лидирует в чемпионате московское "Торпедо", набравшее после 11 туров 28 очков.

В следующем матче "Спартак-2" сыграет с "Томью" 14 сентября в гостях, краснодарский клуб в этот же день встретится в гостях с "Торпедо".

Результаты других матчей игрового дня: