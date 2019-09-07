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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Медведева считает, что перестаралась в короткой программе на прокатах в Москве

Двукратная чемпионка мира упала с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в начале программы
Евгения Медведева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева считает, что допустила ошибку в каскаде в короткой программе на контрольных прокатах сборной России, поскольку перестаралась. Об этом Медведева рассказала журналистам в субботу после выступления.

Медведева упала с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в начале программы.

"Я хорошо себя чувствую, прокатом довольна, довольны и тренер, и хореограф. Была одна ошибка, но она была не из-за нервов и не из-за того, что недоработали на тренировке. Очень хорошо чувствовала прыжок и немного перестаралась, но это лучше. Я знаю, как с этим справляться", - рассказала Медведева.

"Я показала программу без съеденных моментов, в начале сезона программы сыроватые, но про свою программу не могу так сказать", - отметила фигуристка.

На вопросы журналистов о новом цвете волос - Медведева удивила зрителей новым винно-бордовым цветом прически - фигуристка рассказала: "Давно так хотела, но то мама запрещала, то тренер, а летом захотела и покрасилась".

Ранее фигуристка рассказала в соцсетях, что стала веганом.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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