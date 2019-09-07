Лучник Махненко признался, что не справился с нервами в финале Кубка мира в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Переизбыток волнения помешал российскому лучнику Артему Махненко пройти далеко в финале Кубка мира в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Махненко в четвертьфинале соревнований по стрельбе из классического лука уступил американцу Брэйди Эллисону, который позднее стал победителем турнира.

"Отчасти мне не повезло, но на самом деле я очень сильно нервничал. Соперник был очень серьезный, мы уже встречались с ним раньше, и я ему проигрывал", - сказал Махненко.

"Когда узнал, что буду выступать в финале, понял, что это большая ответственность. Это самые важные соревнования, проходившие в России, с 1980 года. Для меня большая честь участвовать здесь", - отметил спортсмен.

Махненко отметил, что вместе с командой постарается завоевать личные лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио. "В следующем году в Берлине будут разыгрываться оставшиеся лицензии на Олимпиаду. Мы планируем их взять и участвовать в Играх в Токио. Будет сложно, но мы делаем все возможное. Думаю, мы возьмем эти лицензии, нам это по силам", - полагает лучник.

Финал Кубка мира в Москве завершился в субботу. Россия впервые провела международные соревнования по стрельбе из лука подобного уровня.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.