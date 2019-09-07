Американец Эллисон стал победителем финала Кубка мира в стрельбе из классического лука

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Американский спортсмен Брэди Эллисон стал победителем финала Кубка мира в стрельбе из классического лука. Соревнования проходили в спорткомплексе "Лужники" в Москве.

В поединке за золото он оказался сильнее итальянца Мауро Несполи (6:2). Во встрече за бронзовую награду голландец Сьеф ван ден Берг победил представителя Южной Кореи Ким У Чжина (7:1). Россиянин Артем Махненко в четвертьфинале уступил Эллисону (1:7).

30-летний Эллисон является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мирового первенства.

Москва впервые принимала международные соревнования по стрельбе из лука подобного уровня.