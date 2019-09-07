{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россияне Губайдуллина и Лифанов выступят в смешанной эстафете на ЧМ по пятиборью

Эстафета пройдет в воскресенье

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов вошли в состав сборной России на смешанную эстафету, которая завершит в воскресенье чемпионат мира по современному пятиборью. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

"В смешанной эстафете за команду России выступят Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов, кандидатура которого была определена заранее", - отметил Моисеев.

Чемпионка мира 2017 года в личном турнире Губайдуллина на ЧМ-2019 из-за поломки пистолета в финале не сумела вмешаться в борьбу за медали турнира. Лифанов, в начале августа на ЧЕ в Великобритании завоевавший олимпийскую лицензию, в субботу в личном турнире занял 22-е место.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Авербух: Медведева выглядела одухотворенной в короткой программе на прокатах сборной РФ
По словам хореографа, в этой программе фигуристке есть куда расти
Читать полностью