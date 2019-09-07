Маттек-Сандс и Джейми Маррей второй раз подряд выиграли US Open в миксте

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек-Сандс и британец Джейми Маррей стали победителями Открытого чемпионата США (US Open) по теннису в соревнованиях смешанных пар. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

В финале они обыграли представительницу Тайваня Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.

34-летняя Маттек-Сандс и 33-летний Маррей выиграли турнир второй раз подряд. Маттек-Сандс также принимала участие в финале в 2015 году вместе с соотечественником Сэмом Куэрри. Маррей одержал третью победу подряд на Открытом чемпионате США, в 2017 году он выиграл соревнования вместе со швейцаркой Мартиной Хингис, также он принимал участие в финале турнира среди смешанных пар вместе с американкой Лизель Хубер.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.