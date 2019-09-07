Бронзовый призер ЧМ пятиборец Калимуллин доволен выступлением в Будапеште

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира - 2019 по современному пятиборью в эстафете россиянин Данил Калимуллин, в субботу в личном турнире ставший 23-м, доволен выступлением в Будапеште. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Во вторник Калимуллин вместе с олимпийским чемпионом Александром Лесуном завоевал бронзовые медали в мужской эстафете.

"Если подводить итоги моего выступления на этом турнире, то в Будапеште я впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира, - сказал Калимуллин. - Незабываемые эмоции испытал при этом. Я доволен собой и сегодня, так как все прошел достаточно ровно. Хотя в фехтовании мне тоже не хватило выносливости, и из-за усталости у меня появились технические ошибки".

"Я готовился выступить на этом чемпионате мира только в эстафете, но буквально за 10 дней до старта из-за болезни Сергея Баранова меня заявили еще и на личный турнир. На третий день я был выжат как лимон", - признался спортсмен.

По словам Калимуллина, подготовка к лично-командному турниру значительно отличается от эстафеты. "Другие тренировочные объемы должны быть, другие скоростные работы. Все направлено на скоростную выносливость. Сегодня это отразилось на беге: вроде ровно бежал, но с ребятами на финише мне не удалось побороться", - подытожил спортсмен.

Чемпионат мира по современному пятиборью в Будапеште завершится в воскресенье смешанной эстафетой, где за команду России выступят Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов.