Матанцев заявил, что смог выполнить задуманную программу на чемпионате России по аквабайку

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по водно-моторному спорту в классе аквабайк фристайлист Арсений Матанцев смог выполнить задуманную программу на турнире. Об этом спортсмен сообщил в субботу ТАСС.

Состязания фристайлистов на чемпионате России прошли в субботу. По итогам двух заездов Матанцев занял первое место, вторым стал Алексей Кривошеин, третьим - Сергей Чемезов.

"Я показал хорошее катание, выполнил задуманную программу и рисковал на сложных элементах, но все получалось, - сказал Матанцев. - После Кубка [России] удалось потренироваться и набрать уровень".

Чемпионат России завершится в воскресенье.