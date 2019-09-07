Россиянин Тайсумов проиграл Феррейре на турнире UFC в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) решением судей. Поединок прошел в Абу-Даби.

Судьи единогласным решением отдали победу 34-летнему бразильцу - 29:28, 29:27, 29:27.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе 31-летнего россиянина стало 27 побед и шесть поражений в ММА, Феррейра одержал 16-ю победу, также на его счету два поражения.