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Поединок Нурмагомедов - Порье

Бой Нурмагомедова на турнире UFC пройдет при температуре под 30 градусов в помещении

Сотрудники UFC начали раздавать воду из-за высокой температуры на арене

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Термометр оценивает температуру на арене, где пройдет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) между действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса американцем Дастином Порье, в 27-29 градусов тепла. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Поединок пройдет позднее в субботу и станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Сотрудники UFC начали раздавать воду ввиду высокой температуры на арене. Кондиционеры перестали справляться с температурой воздуха внутри временного сооружения.

На счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, в активе Порье - 25 побед и пять поражений.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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