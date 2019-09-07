Дети-фристайлисты и ночное шоу. В Казани проходит чемпионат России по аквабайку

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый соревновательный день чемпионата России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" завершился в субботу в Казани.

Состязания лучших аквабайкеров России проходят в акватории озера Нижний Кабан. В 2019 году в турнире принимают участие 83 спортсмена из различных регионов страны. В их числе лидеры мирового рейтинга фристайлисты Сергей Чемезов и Арсений Матанцев.

Программа национального первенства включает в себя три дисциплины: кольцевые гонки с общим стартом, слалом (скоростной заезд двух аквабайкеров), а также гвоздь соревновательного дня - фристайл (демонстрация трюков). По регламенту к участию в состязаниях допускаются два типа аквабайков - сидячий водный мотоцикл (Runabout) и водный мотоцикл без сиденья (Ski division).

Значимость соревнований по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" растет из года в год. Это хорошо заметно на примере национального чемпионата - главного старта сезона в России. По сравнению с прошлогодним турниром, который прошел в Геленджике, удалось не только увеличить количество участников до 83, но и поднять медийный уровень мероприятия. За ходом нынешних состязаний наблюдали мэр Казани Ильсур Метшин, а также министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы впервые выступаем в Казани, однако можно отметить, что здесь отношение к спорту одно из самых лучших среди всех регионов России, за что, прежде всего, спасибо руководству", - отметил главный организатор турнира Михаил Ершов.

В новейшей истории аквабайка чемпионат России проводится в третий раз, впервые во главе с новой командой Михаила Ершова и Андрея Краснова турнир прошел в 2017 году в Твери. Организаторы преодолели большой путь от проведения фестиваля виндсерфинга и кайта "Русская водна" до серьезного национального турнира, на котором порой случаются любопытные открытия, так, на первенстве в Казани были впервые презентованы сразу два новых зачета во фристайле - детские соревнования (спортсмены от 8 лет), победителем которых стал 10-летний Федор Епишин, а также "нижний" фристайл (Иван Вивденко).

Все звезды - во фристайле

Важность включения детского зачета трудно переоценить. Да, в этот раз формат соревнований можно назвать выставочным - фактически участники соревновались, что называется, "на интерес". Министерство спорта РФ пока не признает детские старты во фристайле официальной дисциплиной, однако организаторы турнира надеются, что в следующем году ситуация изменится к лучшему.

"Мы начали осваивать детскую программу, и теперь вопрос времени, когда у нас появятся чемпионы мира, - сказал Ершов. - Вся информация для этого есть, она доступна. В нынешнем году детский турнир не носит статус титульного, однако ребятам важно почувствовать себя в соревновательном режиме. С будущего года, надеюсь, мы будем все делать официально, вручать титулы, а также присваивать разряды".

Основной зрительский интерес был направлен на взрослые состязания фристайлистов. По итогам двух заездов победу одержал Арсений Матанцев, набравший 25 очков, второе место занял Алексей Кривошеин (20), третье - Сергей Чемезов (16). Для Матанцева эта победа стала второй подряд на национальных турнирах по аквабайку - в июне нынешнего года Арсений выиграл Кубок России в Конаково.

По окончании состязаний Матанцев отметил, что рисковал во время выступления, что дало положительный результат. "Я показал хорошее катание, выполнил задуманную программу и рисковал на сложных элементах, но все получалось, - сказал Матанцев. - После Кубка [России] удалось потренироваться и набрать уровень".

Также в субботу прошли первые заезды в гоночных дисциплинах, а программу первого соревновательного дня завершили красочное ночное шоу "Космическая Одиссея" с участием атлетов из дисциплины "гидрофлай" и выступление московских диджеев Fenix и Sebastien, а также кавер-группы из Казани Doratti. Чемпионат России по аквабайку завершится в воскресенье.