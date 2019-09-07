Россияне Армен Цатурян и Светлана Гудыно победили на ЧМ по танцевальному спорту в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Россияне Армен Цатурян и Светлана Гудыно заняли первое место на чемпионате мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе, соревнования среди ансамблей по европейской программе выиграла команда из Тюмени "Вера". Два турнира прошли в субботу во дворце спорта "Мегаспорт".

Второе место в латиноамериканской программе заняли немцы Мариус-Андрей Балан и Кристина Мошенская, третье - еще одни представители Германии Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова. Второй в дисциплине "ансамбли - европейская программа" стала команда "Дуэт" из Перми, третьей - команда из Германии "Schwarz-gold".

"Уникальность этих соревнований - это организация и проведение двух чемпионатов мира одновременно в одном месте в один день - по латиноамериканской программе и среди команд (ансамблей). При этом зал заполнен практически на 100 процентов. Следующие соревнования будут в октябре. Москва примет соревнования по брейкингу ROBC (Russian open breaking competition) и международный турнир по танцевальному спорту ROC (Russian open competition)", - сказал ТАСС исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Вадим Пермяков.

Заслуженный тренер РФ, старший тренер команды "Вера" Алексей Литвинов пояснил ТАСС, что коллективы оценивали 12 судей, шесть из которых наблюдали соревнования с фронтальной трибуны, остальные - с боковой.

"Судьи наверху оценивали два компонента. Один из них называется "Хореография и презентация", и он отвечает за общее впечатление, которое производит композиция команды с программой выступления. Второй критерий называется "Командный навык" - то есть то, насколько синхронно команда выполняет программу. Боковые судьи оценивают критерий "Техническое мастерство", который легко увидеть вблизи, оценивая каждую отдельную пару и компилируя это знание от 8 пар в общем - как оценку команды. Четвертый критерий "Музыкальность" выражается в том, насколько команда своим техническим навыком может передать все особенности музыкального сопровождения", - уточнил критерии оценивания Литвинов.

Всего в чемпионате мира по латиноамериканской программе приняли участие 85 пар из 51 страны, среди ансамблей - 12 команд из 7 стран. В общей сложности за звание чемпионов мира в двух дисциплинах боролись более 400 участников.