FIBA отстранила от работы судей матча Франция - Литва на Кубке мира

ТАСС, 8 сентября. Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила от работы судейскую бригаду, обслуживающую матч второго группового этапа Кубка мира между сборными Франции и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Матч Франция - Литва (78:75) прошел в субботу. В концовке сборная Литвы получила право на два штрафных броска, второй из которых цели не достиг: французский баскетболист коснулся кольца, когда мяч балансировал на дужке. Позднее сборная Литвы подала официальный протест в FIBA по поводу судейских ошибок, повлиявших на исход встречи. После игры FIBA просмотрела эпизод и признала, что нарушение правил в том эпизоде было, отстранив судейскую бригаду от работы на Кубке мира.

В следующем туре французы сыграют с австралийцами, литовские баскетболисты встретятся со спортсменами из Доминиканской Республики, обе встречи пройдут 9 сентября. Кубок мира завершится 15 сентября.