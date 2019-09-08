{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по баскетболу

FIBA отстранила от работы судей матча Франция - Литва на Кубке мира

В концовке игры сборная Литвы получила право на два штрафных броска, второй из которых цели не достиг, так как французский баскетболист коснулся кольца, когда мяч балансировал на дужке
Описание
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ТАСС, 8 сентября. Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила от работы судейскую бригаду, обслуживающую матч второго группового этапа Кубка мира между сборными Франции и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Матч Франция - Литва (78:75) прошел в субботу. В концовке сборная Литвы получила право на два штрафных броска, второй из которых цели не достиг: французский баскетболист коснулся кольца, когда мяч балансировал на дужке. Позднее сборная Литвы подала официальный протест в FIBA по поводу судейских ошибок, повлиявших на исход встречи. После игры FIBA просмотрела эпизод и признала, что нарушение правил в том эпизоде было, отстранив судейскую бригаду от работы на Кубке мира.

В следующем туре французы сыграют с австралийцами, литовские баскетболисты встретятся со спортсменами из Доминиканской Республики, обе встречи пройдут 9 сентября. Кубок мира завершится 15 сентября.

Теги
Кубок мира по баскетболу
Автогонки
Россиянин Шварцман финишировал восьмым во второй гонке этапа "Формулы-3" в Италии
Победу одержал японец Юки Цунода
Читать полностью