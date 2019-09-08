СМИ: "Реал" намерен приобрести футболиста ван де Бека следующим летом

ТАСС, 8 сентября. Испанский футбольный клуб "Реал" намерен летом 2020 года приобрести голландского полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего голландского футболиста составляет €40 млн, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ван де Бек является воспитанником "Аякса", в его составе он стал чемпионом Нидерландов, обладателем кубка и суперкубка страны. В прошедшем сезоне полузащитник провел 57 встреч за "Аякс", в которых забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.

"Аякс" в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Тоттенхэму" по сумме двух игр за счет меньшего числа забитых мячей в гостях (1:0, 2:3). В текущем сезоне ван де Бек сыграл семь матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

В составе сборной Нидерландов ван де Бек провел семь встреч, в которых сделал одну голевую передачу. Игрок стал серебряным призером чемпионата Европы в составе национальной команды среди игроков не старше 17 лет.