Болельщики фигуристки Медведевой забросали лед "Лужников" игрушечными звездами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фанаты российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой забросали лед "Лужников", где проходят контрольные прокаты сборной, игрушками для каждой из спортсменок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После выступления двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой на лед полетели яркие желтые звезды и целая армия плюшевых медведей. Поклонницы фигуристки развернули плакаты со словами "Верим", "Любим", "Чемпионка наших сердец".

Болельщики олимпийской чемпионки Пхёнчхана Загитовой приготовили для спортсменки плюшевые сердца, короны и около 500 красных плакатов с именем "Алина".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире, а также серебряным призером в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.