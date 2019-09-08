Минское "Динамо" одержало первую победу в КХЛ, обыграв "Спартак"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:5 уступил минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Павлович (8-я минута), Тему Пулккинен (9), Андрей Костицын (25), Стефан Эллиот (31) и Михаил Стефанович (58), в составе столичной команды шайбы забросили Яков Рылов (10), Патрик Херсли (13), Михаил Юньков (18), Мартиньш Карсумс (24). После шайбы Эллиота в составе столичной команды произошла смена вратаря, на лед вышел Павел Хомченко, который впервые в карьере сыграл в матче КХЛ. Нападающий минской команды Пулккинен отличился в шестом матче подряд и обновил рекорд команды по этому показателю.

"Динамо" одержало первую победу в сезоне и прервало серию из трех поражений в текущем чемпионате, предыдущую победу в КХЛ минская команда одержала в заключительном матче регулярного чемпионата прошлого сезона, тогда был обыгран хельсинкский "Йокерит" 22 февраля (5:3). "Спартак" потерпел первое поражение в основное время в сезоне. "Спартак" и "Динамо" провели 30-й очный матч в КХЛ, "Динамо" одержало 14-ю победу, на счету московского клуба 16 побед.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав четыре очка в четырех матчах, "Динамо" поднялось на 10-е место с двумя баллами. В следующем матче "Спартак" примет на своей площадке омский "Авангард" 10 сентября, "Динамо" 12 сентября дома сыграет с новосибирской "Сибирью".

Результаты других матчей игрового дня:

"Амур" (Хабаровск) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2;

"Куньлунь" (Пекин) - "Барыс" (Нур-Султан) - 1:0;

"Авангард" (Омск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:2.