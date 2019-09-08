Тренер назвал крайне неудачным выступление сборной России на ЧМ по современному пятиборью

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев считает, что чемпионат мира, который завершился в воскресенье в Будапеште, сложился для команды крайне неудачно. Об этом Моисеев сообщил журналистам в воскресенье.
- Египтяне победили в смешанной эстафете на ЧМ по современному пятиборью
- Губайдуллина считает, что поломка пистолета помешала ей выиграть медаль ЧМ по пятиборью
- Пятиборец Лифанов считает, что лишился медали в смешанной эстафете ЧМ из-за лошади
- Россияне стали бронзовыми призерами в эстафете на ЧМ по современному пятиборью
Сборная России на ЧМ-2019 выиграла бронзовую медаль в мужской эстафете, отличились Александр Лесун и Данил Калимуллин. В мужском и женском личных турнирах россияне не сумели попасть в первую десятку, в женской и смешанной эстафетах стали седьмыми.
"Этот чемпионат мира выдался крайне неудачным для нас, и во многом нам помешало невезение, - сказал Моисеев. - В частности, это касается Гульназ Губайдуллиной, которая по нашим планам должна была занять минимум второе место или вообще выиграть золото. Но здесь в стрельбе у Гульназ сломался пистолет, из-за чего она выпала из борьбы".
В смешанной эстафете сборная России заняла только 18-е место в дисциплине конкур. "Сегодня в смешанной эстафете Лифанов допустил грубую ошибку в конкуре из-за того, что ему пока не хватает уверенности. У него была нормальная лошадь, но он очень волновался, поэтому и случилось падение. Это не позволило нам стать в смешанной эстафете первыми", - сказал тренер.
По словам Моисеева, по окончании сезона пройдет тренерское собрание, на котором будет тщательным образом проанализировано выступление россиян на главных турнирах сезона.