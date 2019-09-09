Путин: юношеские Игры боевых искусств призваны приобщить молодежь к ценностям ЗОЖ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые проходят в Анапе. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Отрадно, что этот представительный смотр, призванный приобщить молодежь к занятиям физической культурой, к ценностям здорового и активного образа жизни, уверенно укрепляет свой потенциал, с каждым годом обретает новых единомышленников", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что участие в Играх предоставляет юным талантам отличную возможность продемонстрировать свое мастерство, получить полезный соревновательный опыт, а также присоединиться к многочисленному и сплоченному сообществу поклонников боевых искусств в стране.

"Не сомневаюсь, что нынешний спортивный форум пройдет на высоком организационном уровне, поможет участникам и их тренерам в достижении намеченных целей. Оставит у всех присутствующих самые добрые, незабываемые впечатления", - добавил глава государства, пожелав спортсменам успешных выступлений.

XII Всероссийские юношеские игры боевых искусств пройдут с 8 по 23 сентября в Анапе (Краснодарский край). На Играх будут представлены 22 вида спорта, аккредитованные Минспортом России, среди которых тхэквондо, спортивная борьба, тайский бокс, кикбоксинг, кендо, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, борьба на поясах, самбо, армейский рукопашный бой и другие.