Глава IAAF Коу высоко оценил уровень подготовки к матчу сборных Европы и США в Минске

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу дал высокую оценку уровню подготовки к проведению в Минске легкоатлетического матча между сборными Европы и США. Об этом он заявил в понедельник на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я уверен, что вы как лидер государства разделите мою точку зрения о том, что спорт помогает строить мосты между нациями, даже в самые сложные времена. Здесь мы чувствуем себя как дома, - сказал Коу, комментарий которого приводит агентство БелТА. - Мы очень благодарны за то, что вы позволили нам продемонстрировать все лучшее, что есть у спорта, здесь на протяжении двух дней".

Лукашенко со своей стороны отметил, что для Белоруссии большая честь принимать матч Европа - США. "Вы стали настоящими друзьями Белоруссии, я это искренне говорю, - подчеркнул глава государства, приветствуя гостей, в числе которых также был президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. - Вы перешагнули через разные предрассудки, которые были в свое время в отношении Белоруссии и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над тем, чтобы это событие, гигантский матч между США и Европой состоялся у нас, в Белоруссии".

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы, 4 - от США). В команды Европы и США вошло по 152 человека (по 76 мужчин и женщин). В составе сборной Европы выступят шестеро россиян.