Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.

"Прямая трансляция боя в интернете (на сайте 1tv.ru и в группах Первого канала в Одноклассниках): более 10 млн пользователей и более 26 млн просмотров, - отметили в пресс-службе. - В плеере Первого канала бой увидели около 4 млн пользователей".

При этом, по данным Mediascope, TV Index, эфирная трансляция собрала долю в 23.7% в Москве и 20.7% в России среди зрителей старше 4 лет.

Среднесуточная посещаемость сайта телеканала выросла 7 сентября в четыре раза и составила 4,6 млн посетителей, которые сгенерировали более 13 млн просмотров страниц.

В субботу Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC, победив американца Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.