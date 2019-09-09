Урок футбола в калининградской школе прошел перед матчем сборных России и Казахстана

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Ветераны отечественного футбола провели урок для учащихся калининградской школы №47 перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участие в мероприятии приняли известные в прошлом футболисты и послы сборной России Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Денис Колодин и Руслан Пименов. Ветераны рассказали о своих школьных годах и начале футбольной карьеры, дали советы школьникам о начале профессиональной карьеры в спорте, а также ответили на различные вопросы учащихся.

После общения школьники получили возможность взять автограф и сфотографироваться с бывшими футболистами. Авторы лучших вопросов футболистам получили билеты на матч сборной России с командой Казахстана. В конце мероприятия ветераны провели товарищескую игру со школьной командой.

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (21:45 мск) на стадионе "Калининград". После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.