Ларионов считает, что игроки из НХЛ будут участвовать в Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Китае. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ.

"Я не думаю, что будут проблемы с участием игроков НХЛ в Играх. Думаю, что они сыграют на Олимпиаде", - считает Ларионов.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22, профсоюз может разорвать его до 15 сентября 2019 года. В этом случае в 2020 году начнется локаут. В настоящий момент стороны ведут переговоры по этому вопросу.

"Я не думаю, что будет локаут. Думаю, обо всем договорятся. Сейчас не та почва, чтобы идти на разрыв, игра находится в хорошем состоянии", - отметил Ларионов.

Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.