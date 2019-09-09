Ларионов: российский вратарь Самсонов готов терпеть, чтобы закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский голкипер системы "Вашингтона" Илья Самсонов готов проявить терпение для того, чтобы завоевать место в основном составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал агент Самсонова Игорь Ларионов.

Самсонов стал игроком системы "Вашингтона" в 2018 году. На данный момент 22-летний вратарь не провел в НХЛ ни одной встречи, выступая за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши", которая является фарм-клубом "Вашингтона". Самсонов является воспитанником магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером.

"Вратарская позиция - тяжелая, всегда требует больше психологии и терпения. Самсонову нужно будет потерпеть, пока он готов терпеть", - сказал Ларионов.

В марте "Чикаго" подписал контракт с 19-летним Филипом Курашевым, выступающим за сборную Швейцарии. "Курашев сейчас в "Чикаго", проводит хороший тренировочный лагерь. Думаю, у него хорошие шансы закрепиться в НХЛ, лига сейчас омолаживается. В связи с потолком зарплат молодые игроки востребованы", - отметил Ларионов, который также является агентом Курашева.

Курашев был выбран "Чикаго" в четвертом раунде под общим 120-м номером на драфте 2018 года. На молодежном чемпионате мира - 2019 он стал лучшим снайпером турнира, забросив шесть шайб в семи играх.