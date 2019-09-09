Сын хоккеиста Ларионова будет выступать в системе СКА

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Игоря Ларионова Игорь Ларионов - младший продолжит карьеру в одной из команд системы петербургского СКА. Об этом ТАСС сообщил Ларионов-старший.

Летом 21-летний Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА. Ранее он играл в юниорской лиге Онтарио и Главной юниорской лиге США.

"Сын получил травму, еще пару недель он будет восстанавливаться. Думаю, что он будет играть в системе СКА. Сейчас занимаемся переходом, чтобы перевести его через Международную федерацию хоккея (IIHF) в Федерацию хоккея России", - рассказал Ларионов.

Помимо команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в системе петербургского клуба находится команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева".