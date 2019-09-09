Датчанин Фульсанг выиграл 16-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 9 сентября. Датский велогонщик Якоб Фульсанг из команды "Астана" одержал победу на 16-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Правии и финишировал в Альто-де-ла-Кубильи.

34-летний датчанин преодолел дистанцию протяженностью 144,4 км за 4 часа 1 минуту 22 секунды. Второе место занял британец Тао Джогеган Харт (Team Ineos, +0.22), который занял третье место на предыдущем этапе. Третьим на этом этапе стал испанец Луис Леон Санчес ("Астана", +0.40). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал 83-м, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 84-м, у обоих гонщиков отставание 23 минуты 18 секунд, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") стал 92-м (+25.00).

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 62:17.52), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +2.48), третьим - словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates, +3.42). Кочетков занимает 77-е место (+2:08.16), Чернецкий - 100-е (+2:36.15), Кузнецов - 141-е (+3:22.01).

17-й этап "Вуэльты" пройдет по равнинной местности в среду от города Аранда-де-Дуэро до Гвадалахары, его протяженность составит 219,6 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.