Сборная России по регби вылетела на Кубок мира в Японию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби вылетела в Японию, где пройдут матчи Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

Российская команда прибудет в Токио, где 20 сентября в матче открытия турнира сыграет со сборной Японии. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября.