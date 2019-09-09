Лукашенко хочет провести следующий легкоатлетический матч Европа - США снова в Минске

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести следующий легкоатлетический матч Европа - США снова в Минске и ждет на него американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сказал в понедельник на открытии матча сборных Европы и США на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Свое предложение глава государства пояснил тем, что, по правилам, следующая матчевая встреча Европа - США должна пройти на американском континенте. Однако в том же 2021 году США будут принимать чемпионат мира по легкой атлетике. В этой связи проведение матчевой встречи в США невозможно.

"Мы хорошо знаем, что в 2021 году состоится такой же матч, он проходит один раз в два года. Но в связи с тем, что в США будет проводиться чемпионат мира, а, по правилам, такой мачт после Европы должна принимать Америка, он состояться там не может. - Мы предлагаем провести его в Беларуси", - сказал Лукашенко, обращаясь к присутствующим на открытии главам Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свену Арне Хансену и Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяну Коу.

По его словам, через два года, если белорусам доверят такой мачт проводить, он пройдет еще на более высоком уровне, чем нынешний. "Через два года Минск станет столицей США, но не подумайте, что мы хотим присоединить Америку, - пошутил президент - Минск станет столицей США, так как они должны проводить этот мачт. С Дональдом Трампом мы договоримся, в 2021 году он победит на выборах, и я думаю, что появится здесь [в Белоруссии], на стадионе на очередных легкоатлетических играх".

Спорт способен менять ситуацию в мире к лучшему

Выступая на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США, Лукашенко заявил, что спортивные состязания между крупнейшими государствами и глобальными игроками способны менять политическую ситуацию в мире к лучшему. Он подчеркнул, что принимать эти масштабные состязания для Белоруссии большая честь и возможность вспомнить прошлое стадиона "Динамо" - стадиона, где выступали легенды спорта минувшего столетия - советские и американские атлеты. "Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи, - сказал президент - Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему".

Матч сборных Европы и США пройдет с 9 по 10 сентября на минском стадионе "Динамо". В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы, 4 - от США). В команды Европы и США вошло по 152 человека (по 76 мужчин и женщин). В составе сборной Европы шестеро россиян.