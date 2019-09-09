Дзюба и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Казахстана

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин включены в стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана. Встреча пройдет в понедельник в Калининграде, начало - 21:45 мск.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь - Маринато Гилерме; защитники - Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес; полузащитники - Ильзат Ахметов, Антон Миранчук, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Александр Головин; нападающий - Артем Дзюба.