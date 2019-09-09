Сидорова победила в прыжках с шестом в матчевой встрече сборных Европы и США

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом в матчевой встрече между командами Европы и США. Соревнования проходят в Минске.

28-летняя россиянка показала результат 4,85 м. Второе место у гречанки Катерины Стефаниди (4,70 м), которая опередила ставшую третьей американку Кэти Нейджотт (4,70 м) по количеству попыток. Россиянка принесла сборной Европы девять очков.

В метании молота победу одержал польский спортсмен Павел Файдек, показавший результат 80,71 м, вторым стал его соотечественник Войцех Новицкий (78,33 м), третьим - британец Ник Миллер (77,89). Россиянин Денис Лукьянов занял шестое место (73,34 м) и принес сборной Европы три очка.

Сидорова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении. Также в ее активе победа на чемпионате Европы, две золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы в помещениях, победа, серебряная и бронзовая медаль командных чемпионатов Европы.

На данный момент сборная Европы опережает команду США по числу очков (155 против 136), победителем матчевой встречи станет сборная, набравшая наибольшее число очков по итогам всех дисциплин. В случае равенства очков победитель будет определен по числу первых мест, которые займут атлеты каждой сборной.

Легкоатлетический матч Европа - США завершится 10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.