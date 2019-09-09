Бегунья Миллер объяснила неудачное выступление в Минске тем, что психологически перегорела

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Полина Миллер, пробежавшая 400 метров на матчевой легкоатлетической встрече Европа - США с низким для себя результатом, объяснила неудачу тем, что психологически перегорела перед стартом. Об этом она рассказала журналистам в первый день соревнований, которые проходят в Минске.

Миллер, на одном из турниров в августе пробежавшая 400 метров с личным рекордом (51,00 секунды), в Минске заняла седьмое место с результатом 52,79 сек.

"Я не знаю, что сегодня со мной произошло, пробежала очень плохо, - призналась Миллер. - Наверное, это связано с тем, что я перегорела. С другой стороны, я ошиблась с тактикой. Если бы начала помедленнее, то, может, потом все могло получиться куда лучше".

"Я надеюсь, что на пик формы еще не вышла, мой тренер предпримет все, чтобы на чемпионате мира выступила хорошо. И вообще в этом сезоне я бегу нестабильно, от 53 секунд до 51. Сложно это объяснить, возможно, это связано с возрастом", - сказала 19-летняя спортсменка.

Второе место заняла многократная чемпионка мира и Олимпийских игр американка Эллисон Феликс (51,36). "Я в первый раз бежала рядом с Эллисон, очень было интересно на нее посмотреть, как она настраивается, это для меня тоже важный опыт. Очень хочу с ней сфотографироваться", - призналась Миллер. Проходившая следом за Миллер через микст-зону Феликс очень приветливо отнеслась к просьбе россиянки о совместном фото и с радостью согласилась.