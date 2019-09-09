Сборная Европы лидирует после первого дня матча с командой США по легкой атлетике

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы лидирует в матчевой встрече по легкой атлетике против команды США после первого дня. Соревнования проходят в Минске.

В понедельник прошли 18 из 37 видов, по итогам которых европейцы набрали 331 очко, американцы - 304. В соревнованиях приняли участие четверо россиян - Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, в беге на 400 м Полина Миллер стала седьмой. Во вторник выступят еще двое россиян - Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммируются в общем зачете. По итогам соревнований сборная, набравшая наибольшее количество очков, одержит победу в общем зачете. В случае равенства очков победит та сборная, спортсмены которой выиграли большее число соревнований.

Соревнования проходят в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и завершатся 10 сентября. В состав сборной Европы вошли шестеро россиян, которые соревнуются в нейтральном статусе.