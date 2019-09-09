Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана со счетом 1:0 в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе в присутствии 31818 зрителей.
Гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Для Фернандеса забитый мяч стал вторым в 20-м официальном матче за национальную команду. Российская сборная в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд, пропустив один мяч (во всех встречах ворота сборной России защищал Маринато Гилерме).
Футболист сборной России Юрий Жирков провел 90-й матч за национальную команду, Александр Головин - 30-й. Впервые с марта в футболке национальной сборной на поле вышел Денис Черышев, который пропустил конец прошлого сезона из-за травмы колена. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с черногорцем Николой Дабановичем, который не показал ни одной желтой и красной карточки.
Ход матча
Перед матчем болельщики приняли участие в широкой развлекательной программе, главным событием которой стал матч между командой послов сборной России в составе Дмитрия Хлестова, Алексея Смертина, Дениса Колодина и Руслана Пименова. Игра прошла при аншлаге, ее посетило более 35 тысяч болельщиков. Перед стартовым свистком фанаты развернули красочный баннер в поддержку сборной России, на котором были изображены игроки команды и надпись "Наши парни". Зрители увидели баннер в момент исполнения оркестром гимнов России и Казахстана.
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сделал три изменения в составе команды по сравнению с победным матчем с шотландцами (2:1) - вместо Романа Зобнина на поле появился Ильзат Ахметов, место Алексея Ионова занял Алексей Миранчук, а Юрий Жирков опустился на место левого защитника Федора Кудряшова, освободив фланг для Дениса Черышева. Однако игра для хозяев складывалась неудачно - плотная оборона казахстанцев свела к минимуму опасные моменты у их ворот, а сборной России элементарно не хватало сыгранности в таком сочетании. Поэтому Черчесов во втором тайме за короткий промежуток времени сделал три замены, но и такой ход тренера национальной команды не дал результат. Атакам российской сборной не хватало точного завершающего удара.
В самой концовке встречи после подачи со штрафного Головина отличился Марио Фернандес. Сборная России одержала важную победу и существенно увеличила свои шансы на досрочный выход в групповой этап чемпионата Европы 2020 года.
Следующий матч против сборной Шотландии
Сборные России и Казахстана встретились в четвертый раз в истории. Ранее они провели две товарищеские игры в России, в 2008 году россияне разгромили соперника со счетом 6:0 в Москве (в той встрече принял участие Жирков), встреча в подмосковных Химках в 2015 году завершилась нулевой ничьей. Еще одна игра прошла во втором туре текущего квалификационного турнира в марте, российская команда на выезде разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0. Российская команда провела второй матч в Калининграде, в предыдущем россияне в октябре 2018 года сыграли вничью со сборной Швеции в матче второго тура Лиги наций (0:0).
После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе "Лужники" в Москве, сборная Казахстана на домашнем поле встретится с командой Кипра, обе игры пройдут 10 октября.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.