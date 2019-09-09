Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана со счетом 1:0 в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе в присутствии 31818 зрителей.

Гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Для Фернандеса забитый мяч стал вторым в 20-м официальном матче за национальную команду. Российская сборная в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд, пропустив один мяч (во всех встречах ворота сборной России защищал Маринато Гилерме).

Футболист сборной России Юрий Жирков провел 90-й матч за национальную команду, Александр Головин - 30-й. Впервые с марта в футболке национальной сборной на поле вышел Денис Черышев, который пропустил конец прошлого сезона из-за травмы колена. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с черногорцем Николой Дабановичем, который не показал ни одной желтой и красной карточки.

Ход матча

Перед матчем болельщики приняли участие в широкой развлекательной программе, главным событием которой стал матч между командой послов сборной России в составе Дмитрия Хлестова, Алексея Смертина, Дениса Колодина и Руслана Пименова. Игра прошла при аншлаге, ее посетило более 35 тысяч болельщиков. Перед стартовым свистком фанаты развернули красочный баннер в поддержку сборной России, на котором были изображены игроки команды и надпись "Наши парни". Зрители увидели баннер в момент исполнения оркестром гимнов России и Казахстана.