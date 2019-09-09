Помощь Европе от России. Легкоатлеты РФ помогли захватить лидерство в матче со сборной США

Занявшая первое место Сидорова призналась, что ей не удалось до конца прочувствовать командную атмосферу соревнований в Минске. "Если бы мы выступали во второй день, когда борьба идет за каждое очко, то, может быть, и чувствовался некий командный накал. А сейчас ничего такого не было", - призналась спортсменка.

"Сегодня был хороший выставочный старт, мы больше работали на публику, - признался журналистам Иванюк. - Ведь не зря же зрители билеты купили. Я сам для себя рассматривал это соревнование как хорошую тренировку, и мне хотелось выяснить, на что я готов. Вроде все идет по плану, я пока удерживаю форму".

Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, завоевав семь очков. Денис Лукьянов стал шестым в метании молота (три очка), в беге на 400 м Полина Миллер стала седьмой (2). В понедельник прошли 18 из 37 видов, по итогам которых европейцы набрали 331 очко, американцы - 304.

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты внесли весомый вклад в лидерство сборной Европы в матчевом противостоянии с командой США в Минске, завоевав 21 очко. Наибольшего успеха добилась в столице Белоруссии прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, занявшая первое место с результатом 4,85 метра и принесшая команде девять очков.

"Почему этот старт очень важен для меня? Я не очень хорошо себя чувствовала, но даже в таком состоянии мне удалось сделать хороший прыжок. С психологической точки зрения это здорово, кроме того, в секторе был иногда ветер. Мне очень важно было перед чемпионатом мира попробовать себя в таких условиях", - подчеркнула Сидорова.

Молот и температура

Не в самом лучшем физическом состоянии приехал в Минск и метатель молота Лукьянов.

"Сегодня мне не удалось показать все, на что я способен, - сказал спортсмен журналистам. - Причиной тому стала простуда. Совсем недавно я выступал на командном чемпионате России в Сочи, а после возвращения в Москву заболел, у меня два дня держалась температура за 39".

"Но все равно я доволен тем, что выступил в Минске. Это очень важный для меня опыт. Сейчас я вернусь на сборы в Адлер, где продолжу подготовку к чемпионату мира", - заключил спортсмен.

Фото с Феликс

Для чемпионки Европы среди юниорок Миллер старт в Минске и вовсе не задался. Спортсменка, на одном из турниров в августе пробежавшая 400 метров с личным рекордом (51,00 секунды), в Минске заняла только седьмое место с результатом 52,79 секунды.

"Я не знаю, что сегодня со мной произошло, пробежала очень плохо, - призналась 19-летняя Миллер. - Наверное, это связано с тем, что я перегорела. С другой стороны, я ошиблась с тактикой. Если бы начала помедленнее, то, может, потом все могло получиться куда лучше".

Однако повод для радости для молодой российской бегуньи все же в Минске нашелся. Вместе с Миллер на беговую дорожку минского стадиона "Динамо" вышла многократная чемпионка мира и Олимпийских игр американка Эллисон Феликс.

"Я в первый раз бежала с Эллисон, очень было интересно на нее посмотреть, как она настраивается. Это для меня тоже важный опыт. Очень хочу с ней сфотографироваться", - призналась россиянка. Проходившая следом за Миллер через микст-зону Феликс очень приветливо отнеслась к просьбе россиянки о совместном фото и с радостью согласилась.

Во вторник в матчевой встрече Европа - США выступят еще двое россиян - Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).