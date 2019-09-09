Молодежная сборная России по футболу сыграет с командой Болгарии в матче отбора к ЧЕ-2021

ТАСС, 10 сентября. Футболисты молодежной сборной России во вторник на выезде встретятся с командой Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Встреча пройдет в Софии на стадионе "Славия".

Молодежная сборная Болгарии ни разу не обыгрывала сверстников из России - один матч завершился вничью, еще в трех побеждали российские футболисты. Две предыдущие встречи, которые состоялись в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2015 года, завершились со счетом 3:3 и 3:1. Три из шести мячей в ворота болгарской команды тогда забил Константин Базелюк, два - Владимир Обухов, один - Александр Козлов. Ни один из форвардов до главной сборной так и не добрался.

Соперники на старте отборочного турнира одержали победы и набрали по три очка. Болгарские футболисты, обыгравшие сборную Эстонии со счетом 4:0, располагаются выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу над сверстниками из Сербии (1:0). Единственный мяч в составе команды забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

В распоряжении тренерского штаба молодежной сборной есть сразу несколько игроков, на регулярной основе выступающих в составах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Среди них, помимо Дивеева, присутствуют вратари Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Роман Евгеньев ("Динамо") и Николай Рассказов ("Спартак"), полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев (оба - ЦСКА), а также нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА).

В этом списке также могли присутствовать нападающий Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") и полузащитник Данил Глебов ("Ростов"). Однако футболисты получили травмы. Вместо них в расположение команды был вызван полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров, отыгравший встречу против сербов полностью.

Следующие матчи отбора на чемпионат Европы российская молодежная сборная проведет 11 и 15 октября. Соперниками подопечных Галактионова станут команды Польши и Эстонии.