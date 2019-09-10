Российская теннисистка Флинк вышла во второй круг турнира в Японии

ТАСС, 10 сентября. Россиянка Варвара Флинк победила представительницу Словакии Кристину Куцову в первом раунде Открытого чемпионата Японии по теннису среди женщин, который проходит в Хиросиме. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки. Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Флинк сыграет с победительницей матча между испанской Сарой Соррибес-Тормо и румынкой Сораной Кырстей.

Ранее в следующую стадию пробилась россиянка Вероника Кудерметова, получившая от организаторов второй номер посева. Она обыграла американку Варвару Лепченко и теперь в встретится с победительницей противостояния между Грит Миннен (Бельгия) и Кристиной Макхейл (США).

Турнир завершится 15 сентября.