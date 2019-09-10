СМИ: руководство НБА подтвердило запрет на ношение самурайских повязок во время матчей

ТАСС, 10 сентября. Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в новом сезоне не смогут включать в свою экипировку на матч головные самурайскую повязку. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста ESPN Эдриана Войнаровски.

По информации источника, комитет по проведению соревнований НБА в понедельник обсудил данную тему. Ранее клубы выражали обеспокоенность из-за того, что повязки были длинные и свисали до спины баскетболистов.

"Команды выражали беспокойство по поводу безопасности, а также разной длины повязок. В прошлом сезоне некоторые игроки стали их носить. Однако мы не хотели вмешиваться по ходу чемпионата", - сказал официальный представитель НБА Майк Басс.

В прошлом сезоне удлиненные повязки использовали сразу несколько баскетболистов. Среди них были Джимми Батлер, Дрю Холидэй, Андре Драммонд, Монтрезл Харрелл и Де'Аарон Фокс. Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс появлялся в самурайской повязке на тренировке.

Новый сезон НБА стартует 22 октября.