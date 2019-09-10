Генеральный директор ФК "Зенит" Медведев вошел в исполком Ассоциации европейских клубов

ТАСС, 10 сентября. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев избран в новый состав исполнительного комитета Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЕСА.

Выборы нового состава исполкома прошли во вторник на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.

Председателем исполнительного комитета стал президент итальянского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли. Его заместителями будут генеральный директор голландского "Аякса" Эдвин ван дер Сар, вице-президент испанского "Реала" Педро Лопес Хименес, президент польской "Легии" Дариуш Миодуски и исполнительный директор финского клуба ХИК Аки Риихилахти. Отмечается, что состав будет работать до 2023 года.

В состав исполнительного комитета ранее входили генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев и президент команды Евгений Гинер.

ЕСА - независимый орган, который напрямую представляет футбольные клубы на европейском уровне. Организация создала в 2008 году, в нее входит 232 клуба. В состав ассоциации от России входят ЦСКА, московский "Локомотив", "Ростов", казанский "Рубин", московский "Спартак", "Зенит" и "Краснодар".