Строительство регионального центра спортивной подготовки началось в Когалыме

ТАСС, 10 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент "Лукойла" Вагит Алекперов приняли участие в закладке памятного камня на месте строительства регионального центра спортивной подготовки в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

Данный центр будет предназначен для занятий зимними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. Общая площадь двухэтажного здания составит почти 12,5 тыс. кв. м., вместимость зрительских трибун - 450 человек.

"Очень впечатлен Когалымом и тем, сколько внимания здесь уделяется спорту. Мы дали старт строительству регионального центра спортивной подготовки, который будет как осуществлять подготовку спортсменов в национальные сборные, так и предоставлять услуги всем жителям города. Строительство этого объекта - пример хорошего партнерства между Минспортом России, Ханты-Мансийским автономным округом и компанией "Лукойл". Надеюсь, что в конце 2021 года мы откроем этот центр", - сказал Колобков.

Министр спорта в ходе рабочей встречи с Комаровой и Алекперовым обсудил развитие спортивной инфраструктуры в регионе.

Реализация данного проекта ведется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минспортом России, правительством ХМАО - Югры и "Лукойлом" и в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", направленного на увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.